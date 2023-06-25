"القاصد" يرأس مجلس جامعة المنوفية ويكرم الكليات الفائزة بالتميز البيئى

المنوفية – محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس جامعة المنوفية برئاسته وعضوية الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج ونائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري وأبناء الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، كما قدم التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة ٣٠ يونيو الثورة الشعبية التى غيرت المسار إلى طريق التطور والتقدم والجمهورية الجديدة، متمنيا كل الخير والازدهار للدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية التى تسعى بكامل قوتها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لوضع مصر فى مكانتها اللائقة على خريطة العالم.

وأعرب عن سعادته لظهور جامعة المنوفية للعام الثاني على التوالي في التصنيف الهولندي "ليدن" CWTS Leiden University لعام 2023 ضمن 1411 جامعة حول العالم، ومن ضمن 13 جامعة مصرية فقط ظهرت في التصنيف، حيث احتلت جامعة المنوفية المركز التاسع على مستوى مصر.

ووجه التهنئة لجميع أبناء كلية الآداب لصدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باعتماد برنامجي اللغة الفارسية وآدابها واللغة العبرية وآدابها، مشيدا بما تحققه الكلية تحت إشراف الدكتور أسامه مدنى عميد الكلية من اعتماد عدد من برامجها والعمل على الحصول على الاعتماد لباقى البرامج، موجها الشكر لمجهودات مركز ضمان الجودة تحت إشراف الدكتور وفاء زهران مدير المركز.

ووجه الشكر لمركز تعليم الكبار بالجامعة ولجميع الكليات والطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مصر بلا أمية" وأنشطة مبادرة حياة كريمة لنجاحهم في محو أمية عدد (7502) مواطنا خلال دورة أبريل 2023 ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 61087 مواطنا ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وكذلك خارج محافظة المنوفية.

وأعلن رئيس الجامعة موافقة اللجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي لفحص ومعاينة الإمكانيات المادية والبشرية بجامعة المنوفية الأهلية علي بدء الدراسة في برامج الطب وطب الأسنان والهندسة والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري وتكنولوجيا العلوم الصحية وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية في العام الدراسي الجديد، مشيدا بحجم الانجاز الذى يتم بمنشآت جامعة المنوفية الأهلية وتجهيزاتها، موضحا أنه سيتم الاعلان عن احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيكل الإدارى وسيتم عقد مقابلات شخصية من اللجنة التى سيتم تشكيلها برئاسته لاختيار أفضل العناصر للالتحاق بجامعة المنوفية الأهلية.

وأحاط رئيس الجامعة بما تم خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقي رئيس اللجنة وحضور نواب محافظة المنوفية بمجلسي النواب والشيوخ والسكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النواب بشأن إدراج مشروع المدينة الطبية الجديدة بجامعة المنوفية، موجها خالص الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ولجميع النواب لمجهوداتهم الكبيرة لإدراج هذا المشروع الهام.

كما أشار إلى الزيارة التى قام بها رئيس الجامعة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للمشاركة في افتتاح مشروع تعلية مستشفى علاج الأورام و مشروع توسعة قسم الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية، مشيدا بأهمية هذه التحديثات لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية.

وفى إطار سعى الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المترددين وخدمة الطلاب والباحثين فقد وافق مجلس الجامعة اليوم على إنشاء معهد الأورام بالجامعة والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأوضح رئيس الجامعة أن فعاليات "ملتقي تقييم مشروعات طلاب جامعة المنوفية" الذى تم بالتعاون مع شركة انروت لريادة الأعمال والتي بلغ عددها 25 مشروعا بمشاركة أكثر من 100 طالب قد أسفر التقييم عن فوز مشروع إنتاج الألعاب التعليمية بالمركز الأول، ومشروع Therapy app بالمركز الثاني، ومشروع استخلاص السليلوز من قش الأرز لصناعة الملابس والشنط علي المركز الثالث. ‏

هذا وعرضت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب موضوعات قطاع شئون التعليم والطلاب، مؤكدة على متابعة أعمال الكنترولات والنتائج لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى التى اوشكت على الانتهاء، كما عرضت لائحة المنسقين من أعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيارهم منسقين برامج جامعة المنوفية الأهلية، وعرض الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة موضوعات القطاع وأعلن الكليات الفائزة فى مسابقة التميز البيئى للفصل الدراسى الثانى حيث جاء فى المركز الأول كلية الهندسة الإلكترونية، والمركز الثاني كلية التربية، والمركز الثالث كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، المركز الرابع كلية الهندسة، هذا وقام رئيس الجامعة فى ختام الجلسة بتكريم الكليات الفائزة وإهداء كل عميد شهادة تقدير.