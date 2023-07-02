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الثانوية العامة 2023.. حبس وغرامة عقوبة المتورط فى تسريب أسئلة الامتحانات

الأحد، 02 يوليو 2023 10:34 ص
الثانوية العامة 2023.. حبس وغرامة عقوبة المتورط فى تسريب أسئلة الامتحانات امتاحانت الثانوية العامة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تداول عددا من القائمين على إدارة جروبات الغش، أسئلة لامتحان مادة الفيزياء، للثانوية العامة، اليوم الأحد، حيث نشرت جروبات الغش أسئلة امتحان مادة الفيزياء بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، حيث بدأت لجنة الامتحان من التاسعة وحتى الثانية عشرة صباحاً.

وحدد القانون عقوبة القائم على تسريب الامتحانات، حيث تضمن القانون رقم 205 لسنة 2020 بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ضوابط وآليات وعقوبات صارمة لمنع تسريب الامتحانات والتصدى للغش، وذلك فى خطوة الهدف منها ضبط المنظومة، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا لنص التشريع.

ووفقا للقانون

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من:

طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أی نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

 


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