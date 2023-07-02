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استطلاع: غالبية البريطانيين يدعمون إضراب قطاع الصحة رغم الاضطرابات

الأحد، 02 يوليو 2023 03:57 م
استطلاع: غالبية البريطانيين يدعمون إضراب قطاع الصحة رغم الاضطرابات إضراب الممرضين فى بريطانيا - أرشيفية
كتبت ــ رباب فتحى

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أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم البريطانيين يدعمون العاملين في مجال الرعاية الصحية في موجة إضراباتهم بشأن الأجور والظروف هذا العام على الرغم من الاضطراب المتفاقم، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وقال حوالي ثلثي الجمهور إنهم دعموا إضراب الممرضات وعمال الإسعاف والأطباء المبتدئين، على الرغم من تزايد أعداد المواعيد والعمليات الملغاة، وفقًا لاستطلاع إبسوس الذي تم إجراؤه بين يناير ويونيو.

وظلت الأرقام ثابتة تقريبًا منذ بداية العام، رغم أنها انخفضت قليلاً في أوائل الربيع عندما شارك الأطباء وعمال الإسعاف والممرضات بالإضراب.

وقال مدير السياسة في شركة إبسوس، كيران بيدلى، إن الاستطلاع أظهر أن "موظفى هيئة الخدمات الصحية الوطنية هم دائمًا الأكثر دعمًا من قبل الجمهور" من بين جميع العمال المضربين.

ونما دعم الأطباء المبتدئين من 47% في يناير إلى 56% في يونيو، بينما ارتفع دعم الممرضين من 61%إلى 62% وزاد دعم عمال الإسعاف من 58% إلى 62%. وفي يونيو ، قال 24% فقط من أكثر من 1000 مشارك إنهم عارضوا إضراب صغار الأطباء ، بينما عارض 21% إضراب عمال الإسعاف والممرضين.

ويضرب عمال الرعاية الصحية في محاولة لعكس التخفيضات الكبيرة في رواتبهم التي نتجت عن عقد من الزيادات في الأجور التي لم تواكب التضخم. صوت الأطباء والممرضين وبعض المتخصصين في الرعاية الصحية ضد عرض الحكومة بنسبة 5% بالإضافة إلى دفعة غير موحدة.

صوّت الأطباء المبتدئون، الذين لديهم ما يصل إلى ثماني سنوات من الخبرة كطبيب في المستشفى أو ثلاث سنوات في الممارسة العامة ، هذا الشهر للإضراب من الساعة 7 صباحًا في 13 يوليو حتى الساعة 7 صباحًا في 18 يوليو ، وهو أطول إضراب من نوعه في تاريخ  الهيئة ومن المتوقع أن يؤدي إلى إعادة جدولة آلاف المواعيد أو إلغاؤها.

أُعلن يوم الثلاثاء أن كبار الأطباء قد صوتوا للانضمام إليهم لأول مرة في نزاع الأجور هذا ، مع إضرابهم الأول لمدة يومين منذ أكثر من 50 عامًا المقرر عقده اعتبارًا من 20 يوليو. في نفس اليوم ، تبين أن أعضاء نقابة التمريض فشلوا في التصويت بأعداد كافية لمزيد من الإضراب.

 

 


اضراب قطاع الصحة فى بريطانيا

اضراب الأطباء فى بريطانيا

إضرابات بريطانيا

ريشى سوناك

هيئة الخدمات الصحية الوطنية



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