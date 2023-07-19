نيابة كفر الشيخ تقرر حبس المتهم بقتل طالب جامعى 4 أيام بكفر الشيخ



وكان المتهم "علي.م.ف" ، الشهير بعلي وزة، 29 سنة مقيم بمنطقة شارع جيهان، غرب مدينة كفر الشيخ، قد قام يوم الجمعة الماضية 14 يوليو، بقتل ،المجني عليه، عبد الله عزت عراقي، مقيم بمنطقة سخا، وطعنه بذبحه في رقبته بجرح قطعي، وقام بطعنه طعنات متفرقة في البطن والظهر، لمقاومة المجني عليه، الجاني، حال قيامه بسرقة التوك توك الخاص به.



حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم لاذ بالفرار لمحافظة الفيوم ، بغرض الهروب لليبيا عن طريق أحد أصدقائه، بعد اكتشاف جريمته، وافتضاح أمره، ومحاصرة واستهداف الأماكن التي يتردد عليها، وتبين من التحريات الأمنية، أن المتهم، انتوي سرقة أحد التكاتك قبل يوم الجريمة بيوم، حيث استقل التوك توك الخاص بالمجني عليه يوم الخميس الماضي، وطلب منه التوجه لعدد من الأماكن حتى وصل لقرية أبو تمادة التابعة لمركز كفر الشيخ، وعاد مرة أخرى لمدينة كفرالشيخ، ولم يستطع تنفيذ جريمته، نظرًا لعدم وجود سلاح بحوزته في هذا الوقت، وعدم ملاءمة الظروف للسطو على التوك توك وسائقه.



وأشار المتهم في اعترافاته، أنه، أخبر المجني عليه، بعدم وجود مال معه، وأنه سيقوم بمحاسبته في اليوم التالي، وتحصل منه علي رقم هاتفه المحمول، وبالفعل في اليوم التالي، اتصل المتهم من هاتف أحد الأشخاص، بالمجني عليه في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة، وطلب منه الحضور لمنطقة الفندقية بغرب المدينة، طالباً منه التوجه لقرية أبو تمادة ، لأُناس أقاربه علي حد زعمه ،لأحضار مبلغ مالي له ،سيقوم بعدة بإعطاء المجني عليه حساب مشواري التوك توك في اليومين ، وبالفعل اتجه المجني عليه من طريق الفندقية إلي الدولي، ثم قرية أبو تمادة، ثم طلب منه العودة لمنطقة القنطرة البيضاء، وقبالة طريق قرية كفر عسكر، باغت المتهم، المجني عليه، شاهرًا سلاح في ظهره، مطالبًا إياه، بالدخول في طريق زراعي ،ولكن المجني عليه، قاومه، فقام المتهم بطعنه في رقبته بجرح قطعي، وطعنات متفرقة في البطن والظهر، والقي جثة المجني عليه في مياه ترعة كفر عسكر، واستولى على التوك توك، وهاتف المجني عليه ومبلغ مالي بسيط، ولاذا بعدها بالفرار.



وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم، توجه بعدها لبيع التوك توك، لأحد الأشخاص بقرية العباسية مركز الرياض، حيث باعه بمبلغ 7500 جنيه، ولكنه فشل فى غلق هاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، نظرًا لوجود خاصية تمنع غيره من غلقه ،سوي بنفاذ شحن البطارية، وقرر وضعها في كيس ودفنها في الأرض، خاصة أن أهلية المجني عليه ظلوا دائمي الاتصال، للاطمئنان عليه .



وتابع المتهم في اعترافاته، أنه بعد انكشاف الجريمة والعثور على الجثة، قام المتهم بالهروب في عدد من الأماكن، حتى وصل للاختباء في أحد المنازل، بمحافظة الفيوم، بغرض الهروب لليبيا، ولكن عدد من المأموريات الأمنية، بالتنسيق مع أمن الجيزة والفيوم، وقسمي أول وثان ومركز كفرالشيخ، حددت المنزل الموجود به المتهم، ولكنه لاذ قبل وصول القوات بقليل، إلا أن تم ضبطه في أحد الاكمنة، قبل وصوله للسلوم، والهروب لليبيا، وترحيله لمديرية أمن كفر الشيخ، والتحقيق معه، حيث أدلي باعترافات تفصيلية عن ارتكابه الجريمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.



وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، ومباحث قسم أول كفرالشيخ، بالاشتراك مع الأمن العام، من ضبط المتهم الرئيسى في جريمة مقتل عبدالله عزت عراقي، 19 سنة، طالب جامعي بكفر الشيخ، مقيم بمنطقة سخا التابعة لقسم كفر الشيخ، حيث تم ضبط "علي م ف"، 29 سنة، عاطل مقيم بدائرة قسم ثان ، من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامه في قضية مخدرات وسرقه، تم ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، وتمثيل الجريمة.

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وقال المتهم في أقواله أمام الشرطة، إنه سبق أن استقل التوك التوك الخاص بالمجني عليه، ويعرفه ،ونظرًا لمروره بضائقة مالية ،اختمرت في رأسه فكرة سرقة التوك التوك الخاص بالمجني عليه، وما أن شاهده ، يسير بالتوك التوك في أحد أحياء مدينة كفر الشيخ، فطلب توصيله إلي مكان نائي ، في نهاية مدينة كفر الشيخ، الطريق الدولي، في المنطقة الواقعة بين القنطرة البيضاء وكفر عسكر ، وعندما قام بالاستيلاء على هاتف المجني عليه، عبدالله عزت عراقي، والتوك التوك الخاص بالمجني عليه، ومبلغ مالي بسيط متحصلات العمل بالتوك التوك مشهرًا ، سلاح أبيض قاومه المجني عليه، قام المتهم ، بطعنه في رقبته بجرح قطعي وطعنات متفرقة في البطن والظهر ،خشية افتضاح امره، ثم قام بإلقاء جثة المجني عليه في مياه ترعة كفر عسكر، المجاورة للزراعات في أطراف منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، وتخلص من الهاتف المحمول.



وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قام ببيع التوك التوك الخاص بالمجني عليه، لتاجر بقرية العباسية مركز الرياض، بمبلغ 7500 جنيه لشخص يدعي "محمد ع ي" ، تم القبض عليه، وبعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، في المحضر رقم 2761 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.