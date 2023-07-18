المتهم الرئيسى بقتل طالب جامعى فى كفر الشيخ يعترف بتفاصيل الجريمة بعد القبض عليه

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ ، ومباحث قسم أول كفرالشيخ، بالاشتراك مع الأمن العام، من ضبط المتهم الرئيسي في جريمة مقتل عبدالله عزت عراقي، 19 سنة، طالب جامعي بكفر الشيخ، مقيم بمنطقة سخا التابعة لقسم أول كفر الشيخ، حيث تم ضبط "على م ف"، 29 سنة، عاطل مقيم بدائرة قسم ثان، من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامه في قضية مخدرات وسرقه، تم ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمثيل الجريمة.

وقال المتهم في أقواله في محضر بالشرطة إنه سبق أن استقل التوك التوك الخاص بالمجني عليه، ويعرفه ،ونظرًا لمروره بضائقة مالية ،اختمرت في رأسه فكرة سرقة التوك التوك الخاص بالمجني عليه، وما أن شاهده، يسير التوك التوك في أحد أحياء مدينة كفر الشيخ، فطلب توصيله إلي مكان نائي، في نهاية مدينة كفر الشيخ، بالطريق الدولي، في المنطقة الواقعة بين القنطرة البيضاء وكفر عسكر.

وأضاف المتهم في أقواله، عندما قام بالاستيلاء على هاتف المجني عليه، عبدالله عزت عراقي، والتوك التوك الخاص بالمجني عليه، ومبلغ مالي بسيط متحصلات العمل بالتوك التوك/ مشهرًا سلاح أبيض قاومه المجني عليه، قام المتهم، بطعنه في رقبته بجرح قطعي وطعنات متفرقة في البطن والظهر ،خشية افتضاح أمره، ثم قام بإلقاء جثة المجني عليه في مياه ترعة كفر عسكر، المجاورة للزراعات في أطراف منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، وتخلص من الهاتف المحمول.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قام ببيع التوك التوك الخاص بالمجني عليه، لتاجر بقرية العباسية مركز الرياض، بمبلغ 7500 جنيه لشخص يدعي " محمد ع ي" ، تم القبض عليه، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق أيضًا ، في المحضر رقم 2761 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ.

وكان رجال المباحث بقسم أول كفرالشيخ، بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، والأمن العام، تمكنوا من حل لغز العثور، على جثة" ع.ع.ع.ا" من حي سخا بكفرالشيخ 18 سنة، مقيم بمنطقة سخا ، المبلغ بغيابه واختفائه منذ 3 أيام، بعد خروجه من منزله للعمل على توك توك خاص بوالده، حيث عثر على جثته في الزراعات خلف منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطارًا من مأمور قسم أول كفرالشيخ بتلقيه بلاغ من والد الشاب المختفي، بغياب نجله "ع.ع"، 18 سنة مساء الجمعة الماضية، وهاتفه مغلق،بعد خروجه للعمل بالتوك التوك، نظرًا لإصابة والده بجرح في قدمه.

علي الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بالمديرية، وقسم أول كفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث قسم أول كفرالشيخ، والأمن العام، لمعرفة سبب اختفاء الطالب المتغيب، وفحص علاقاته ودائرة معارفه، وبعد يومين من البحث والتحري، عُثر على جثة الشاب، ملقاة بين الزراعات، في منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، حيث انتدبت النيابة العامة، الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها وصرحت بدفن الجثة.