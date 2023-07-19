وقال شولجين، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن بلاده ستظل يقظة وستتحقق من المعلومات المتعلقة بتدمير الولايات المتحدة لآخر مخزونات أسلحتها الكيميائية .

وأضاف: " أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الآن أنها أكملت برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية، إلا أننا سنظل يقظين في نفس الوقت".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت -في وقت سابق- عن تدمير آخر أسلحتها الكيميائية .

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتفظ على مدار عقود بمخزونات من ذخيرة المدفعية والصواريخ التي تحوي غاز الخردل أو غازات الأعصاب مثل السارين وVX، فيما قوبل استخدام هذه الأسلحة بتنديد واسع بعدما شاهد العالم آثارها المروعة، إلا أن عددا من البلدان احتفظ ببرامج أسلحته الكيميائية وتطورها.