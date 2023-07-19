أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، السيطرة على محطة موفتشانوف للسكك الحديدية بمنطقة خاركوف، الواقعة شمال شرق أوكرانيا.
وقالت أوكرانيا الأسبوع الجاري، إن هناك "قتالاً عنيفاً" يدور بمنطقة خاركوف. واستعادت أوكرانيا جزءاً كبيراً من المنطقة في سبتمبر الماضي.
وقال شولجين، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن بلاده ستظل يقظة وستتحقق من المعلومات المتعلقة بتدمير الولايات المتحدة لآخر مخزونات أسلحتها الكيميائية .
وأضاف: " أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الآن أنها أكملت برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية، إلا أننا سنظل يقظين في نفس الوقت".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت -في وقت سابق- عن تدمير آخر أسلحتها الكيميائية .
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتفظ على مدار عقود بمخزونات من ذخيرة المدفعية والصواريخ التي تحوي غاز الخردل أو غازات الأعصاب مثل السارين وVX، فيما قوبل استخدام هذه الأسلحة بتنديد واسع بعدما شاهد العالم آثارها المروعة، إلا أن عددا من البلدان احتفظ ببرامج أسلحته الكيميائية وتطورها.
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