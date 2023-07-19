بوروندى تحصل على 271 مليون دولار قرض من صندوق النقد الدولى

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توصلت حكومة بوروندي إلى اتفاق قرض مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، بقيمة 271 مليون دولار في إطار تسهيل الائتمان الممدد ومدته 38 شهرًا.

وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن بوروندي تواجه تحديات في إدارة الموازنة وانخفاض فوائض الاحتياطيات الأجنبية، وسط احتياجات إنمائية كبيرة، وتحديات الاقتصاد الكلي الناجمة عن تداعيات الأزمة الأوكرانية والصدمات المناخية المحلية.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن القرض يسهم في التكيف الاقتصادي ودعم أجندة الإصلاح الاقتصادي المستهدف، والحد من نقاط ضعف الديون وإعادة ضبط أسعار الصرف والسياسات النقدية لاستعادة الاستدامة المالية.