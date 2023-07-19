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الجيزة: غلق منشأة مخالفة لاشتراطات التشغيل بالمنيب

الأربعاء، 19 يوليو 2023 08:02 م
الجيزة: غلق منشأة مخالفة لاشتراطات التشغيل بالمنيب غلق منشأة
كتبت - مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى مواطن من وجود منشأة مخالفة تقوم بتصنيع سماعات الدي جي ومكبرات الصوت بحارة جمال محمود بالمنيب، مما يتسبب فى إحداث ضوضاء على مدار اليوم للسكان ويصدر عنها روائح الدهانات.

وفور تلقي الشكوى، وجهت المحافظة حملة من خلال حي جنوب الجيزة لفحص موقع الشكوى ومدى قانونية المنشأة والتزامها بالمعايير، والتي تبين أنها مخالفه وغير ملتزمة بالاشتراطات الخاصة بالتشغيل وبالمواعيد المحددة، وقد تم رفع الإشغالات والمخالفات وغلقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكوى مواطن من قيام مالك عقار ببناء أدوار مخالفة بعقار بشارع عبد النبي الشيمى أمام المعهد بترسا في مركز ومدينة أبو النمرس، الأمر الذي يؤثر على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وفور تلقي الشكوى، وجهت المحافظة اليوم الأربعاء حملة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس للموقع المشار إليه وتم إزالة الأدوار المخالفة حفاظا على السلامة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.


محافظة الجيزة

الجيزة

المنيب



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