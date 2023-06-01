اليوم السابع
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السيطرة على حريق داخل محل فى جنوب الجيزة

الخميس، 01 يونيو 2023 02:43 م
السيطرة على حريق داخل محل فى جنوب الجيزة اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محل فى شارع محمد مرسى من شارع الكولدير نطاق حى جنوب الجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى جنوب الجيزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 

ونرصد فى التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

 


حريق محل

اخبار الحوادث

امن الجيزة



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