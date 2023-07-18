اليوم السابع
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شاهد أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة.. صور

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:57 ص
شاهد أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة.. صور تطوير ميناء السخنة
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل أعمال تطوير بميناء العين السخنة، حيث يجرى إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين / مرسى مطروح. 
 
كما يتم إنشاء طرق بطول 17 كم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء وكذلك زيادة المساحة ب 4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر لافتا الى أنه قد بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 88 %. 
 
وبلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 65 % والأرصفة 83 % وحواجز أمواج الميناء 95.5 % والطرق الداخلية 55 %.
 
ويجرى تنفيذ التشطيبات النهائية لمحطة الحاويات بميناء السخنة، ( محطة حاويات "هاتشيسون) والتي يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، و ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، والتي سيتم تسليمها قريبا إلى تحالف (هاتشيسون- COSCO-CMA) وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة.
 
تطوير ميناء السخنة (1)
تطوير ميناء السخنة (1)

تطوير ميناء السخنة (2)
تطوير ميناء السخنة (2)

تطوير ميناء السخنة (3)
تطوير ميناء السخنة (3)

تطوير ميناء السخنة (4)
تطوير ميناء السخنة (4)

تطوير ميناء السخنة (5)
تطوير ميناء السخنة (5)

تطوير ميناء السخنة (6)
تطوير ميناء السخنة (6)

تطوير ميناء السخنة (7)
تطوير ميناء السخنة (7)

تطوير ميناء السخنة (8)
تطوير ميناء السخنة (8)

تطوير ميناء السخنة (9)
تطوير ميناء السخنة (9)

تطوير ميناء السخنة (10)
تطوير ميناء السخنة (10)

تطوير ميناء السخنة (11)
تطوير ميناء السخنة (11)

 


ميناء السخنة

تطوير ميناء السخنة

تطوير الموانئ

النقل



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