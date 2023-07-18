"حياة كريمة" تنظم قافلة طبية للكشف عن العيوب الخلقية لقلب الأطفال بالغربية اليوم

تطلق مبادرة حياة كريمة فى محافظة الغربية، بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية للكشف المبكر عن العيوب الخلقية للقلب للأطفال بجميع مدارس قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى.

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بجهود الفرق والأطقم الطبية التى تجوب قرى ومدن الغربية من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالينا من خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتى قدمت 228 ألفا و298 خدمة طبية منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المبادرة قدمت على مدار اليوم 17 ألف و392 خدمة طبية متنوعة من خلال 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

وأشار محافظ الغربية أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحى لنحو 5233 منتفعا من خلال فرق التواصل المجتمعى والتثقيف الصحى والتمريض المدرب على ذلك فى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى قد بلغ 5858 منتفعا، بينما استفادت 5971 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 526 حالة والعلاج لعدد 521 منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات لـ 108 أطفال من حديثى الولادة كما تم فحص 454 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 3488 منتفعة و107 ضمن مبادرة كبار السن.