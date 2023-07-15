اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 11:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة..

جامعة الزقازيق تطلق القافلة التنموية الشاملة لقرية العواسجة بالشرقية غدًا

السبت، 15 يوليو 2023 10:20 م
جامعة الزقازيق تطلق القافلة التنموية الشاملة لقرية العواسجة بالشرقية غدًا قافلة طبية - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتي تتوجه صباح غدًا الأحد لقرية العواسجة مركز ههيا، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في 8 تخصصات طبية في "الباطنة، المتوطنة، القلب، طب الأسرة، العظام، الروماتيزم، المخ والأعصاب، الكشف عن أورام الثدي".

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية  ، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى الخياطة والتفصيل ضمن مبادرة صنايعية مصر.


جامعة الزقازيق

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة