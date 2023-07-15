جامعة الزقازيق تطلق القافلة التنموية الشاملة لقرية العواسجة بالشرقية غدًا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تابعت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتي تتوجه صباح غدًا الأحد لقرية العواسجة مركز ههيا، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في 8 تخصصات طبية في "الباطنة، المتوطنة، القلب، طب الأسرة، العظام، الروماتيزم، المخ والأعصاب، الكشف عن أورام الثدي".

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى الخياطة والتفصيل ضمن مبادرة صنايعية مصر.