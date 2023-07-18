اليوم السابع
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حقيقة توقف محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح خلال فصل الصيف..الكهرباء توضح

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:00 ص
حقيقة توقف محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح خلال فصل الصيف..الكهرباء توضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح خاصة في مصر لا تتأثر بدرجات الحرارة، لأنها تم إنشائها بمناطق تتميز بسرعة الرياح طوال العام غير متأثرة بارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها خلال فصل الصيف.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطات الرياح فى مصر تعمل طوال أيام العام ولا تتأثر بدرجات الحرارة، مؤكدا: أن محطات توليد الكهرباء من الرياح  تعمل طوال العام سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء.
 
وأضاف حمزة، أن محطات توليد الكهرباء من الرياح التى يتم إنشائها فى مصر يتم اختيار المواقع الخاصة بها الاكثر سرعة للرياح طول ايام العام وغير مرتبطة بفصل معين.
 
وأشار حمزة إلى أن هناك عدة أسباب وراء استمرار عمل محطات طاقة الرياح و الشمس طوال العام من بينها جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح و الشمس عليها تم اختيار من اطلس مصر ، علاوة على اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة ، كما أن منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف ، بالإضافة إلى أن منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

كفاءة محطات الطاقة الشمسية و الرياح



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