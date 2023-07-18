جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية العباسة مركز أبو حماد بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية العباسة لتكون أول قافلة فى فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023/2024، وضمن آليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئى.

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية والدكتورة عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور أحمد علاء الدين أحمد.

وتم الكشف على 294 حالة حيوانات، 2651 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.