طب بيطرى جامعة الإسكندرية تنظم 9 قوافل بيطرية لخدمة أهالى قرى أبيس

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الطب البيطرى ، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، تسع قوافل طبية بيطرية لخدمة أهالي قرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمدة أسبوعين تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور سامي خليل عميد كلية الطب البيطري، إلى أن هذه القوافل تمت بمشاركة أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية بالأقسام الاكلينيكية، لخدمة أهالي قرى أبيس حيث قاموا بتشخيص وعلاج الحيوانات الصغيرة والكبيرة وكذلك الدواجن والطيور، وذلك بالمجان.

وأشار الدكتور وائل بهجت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن طلاب الفرقة النهائية بالكلية شاركوا بهذه القوافل للتدريب العملي، موضحاً أن العدد الإجمالي للحالات التي تم الكشف عليها وعلاجها بلغ 2716 حالة، شملت 666 حالة من الحيوانات المختلفة وعدد 2050 ممثلة لحالات الدواجن والطيور.