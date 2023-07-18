تناول هذه المشروبات لزيادة حرق الدهون في الجسم

كتبت فاطمة ياسر

هل ترغب في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد؟.. هل ترغب في زيادة فرص حرق الدهون بالجسم؟.. إذا عليك التعرف على أفضل الحيل التي تساهم في الحصول على هذا الأمر وفقا لموقع "everydayhealth".

-الشمر: أكد التقرير، أنه لزيادة فرص حرق الدهون يجب عليك اتباع بعض العادات الغذائية التي تساهم في زيادة حرق الدهون بالجسم ، مع ضرورة القيام ببعض التغييرات في نمط الحياة الصحية، مع تناول بعض المشروبات التي تساعد في هذه الرحلة، ومنها:

بذور الشمر لها دور فعال في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، وعلاج عسر الهضم والانتفاخ، والسبب يرجع إلي احتواء الشمر على بعض الخصائص المدرة للبول التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، وبالتالي فقدان الوزن.

-الليمون:

الليمون غني بمضادات الأكسدة وألياف البكتين وفيتامين سي، ولذا تناوله أثبت أنه يساهم بشكل كبير في إذابة دهون البطن، ويفضل شربه في الصباح للحصول على أفضل النتائج.

-الشاي الأخضر:

يعد واحدا من أكثر المشروبات الفعالية لفقدان الوزن، وثبت أنه يقلل من وزن الجسم والدهون في العديد من الدراسات، ولذا عليك تناوله بشكل دائم لزيادة فرص حرق الدهون بالجسم، لأنه يحتوي على كميات عالية من مادة الكاتيكين ومضادات الأكسدة، التي قد تزيد من حرق الدهون وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

-الماء:

يساعد شرب الماء على تقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن، لذا ينصح بتناوله قبل الوجبات لعدم الإسراف في تناول الطعام، وأيضا لارتفاع فرص حرق الدهون.