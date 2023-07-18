تعرف على خدمات المركز التكنولوجى المتنقل فى مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء علي الشرابي، خدمات متنوعة للمواطنين عبر أنشطة أنشطة المركز التكنولوجي المتنقل داخل نطاق مدينة الأقصر، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين محافظة الأقصر ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لتقديم خدمات المحليات من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، وطبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتسيير المركز التكنولوجي المتنقل بناءاً للخطة الشهرية.

ويقول اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنه تم تفعيل خدمة سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، حيث استهدفت ساحة معابد الكرنك، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة وتحصيل إيجارات المحلات والباكيات تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين، وتقديم الخدمات لهم دون تعطيلهم وذهابهم للمركز التكنولوجي الثابت للمواطنين وتقديم الخدمات بشكل أسرع.

ويضيف الدكتور علي الشرابي لـ"اليوم السابع"، أن السيارة تقدم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، ومنها تقديم الخدمات وتسهيلاً لكبار السن وذوي الهمم، كما يتم إستقبال الكثير من الخدمات ومنها بيان صلاحية موقع وتراخيص طبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة وطبقا لقانون 119 لسنة 2008، وشهادة صلاحية الموقع، وطلب إزالة مباني آيلة للسقوط، وطلب هدم، وخدمات توصيل مرافق، وخدمات اعلانات، ودفع رسوم التصالح، وطلبات السداد، وايجارات الباكيات والمحلات التابعة لمجلس مدينة الاقصر، الاشغالات، ورخص المحلات وتوفيق الاوضاع طبقا لقانون 154 لسنة 2019 وخدمات أخرى تقدم عن طريق مجلس مدينة الأقصر.

وتقدم خدمات المركز التكنولوجى المتنقل بفريق عمل تحت إشراف المهندسة سلوى فهيم مدير إدارة المركز التكنولوجي، والمكون من عدد 1 مشرف نظام وعدد 1 مشرف شباك وعدد 1 موظف للخزينة بماكينة تحصيل pos، حيث يتم تقديم الخدمات بالمناطق النائية والأحياء، بجانب التواجد بمناطق التجمعات السكنية المزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، ومن المقرر أن تجوب السيارة جميع أنحاء المدينة والأحياء التابعة له خلال فترات أخرى ستعلن في القريب العاجل.