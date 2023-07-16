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مدينة الأقصر تنظم ندوة تعريفية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأحد، 16 يوليو 2023 02:30 م
مدينة الأقصر تنظم ندوة تعريفية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جانب من المبادرة
الأقصر – أحمد مرعى

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نظم مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، فعاليات ندوة تعريفية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمقر مؤسسة مهنة ومستقبل بمنطقة العوامية أعلى جهاز تنمية المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمشاركة مدينة الأقصر فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، كونها أحد المبادرات الوطنية المهمة التى تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخى ودعم المشروعات الخضراء.

وبدأت فعاليات الندوة بمقدمة تعريفية عن المبادرة، وتم العرض عن طريق جهاز البروجكتور، حيث قام بالتقديم طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر، حيث تم استعراض محاضرتين خلال الندوة، المحاضرة الأولى قام بإلقائها المهندس محمد رضوان مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر، والثانية قام بإلقائها سمير حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالمحافظة، وانتهى اللقاء بالحوار مع رؤساء الجمعيات الأهلية، وكان من بين الحضور قامات من المجتمع المدنى وأعضاء الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه دعا رئيس مدينة الأقصر كافة الجهات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية بضرورة المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، مشيراً إلى أهمية أهداف المبادرة الوطنية فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للمشاركة بالمزيد من المشروعات التى تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى احتياجات المواطنين.

فيما تستمر محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، والتى يستمر التقديم فيها حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وذلك بعد قرار بمد فترة التقديم للمبادرة، وفى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح على كوكب الأرض.

 


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