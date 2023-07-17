قطع المياه بعدد من قرى منية النصر في الدقهلية 5 ساعات

تشهد محافظة الدقهلية ، اليوم، قطع مياه الشرب عن كل من قرية أبو ذكري، وعزبة شحاتة التابعتان لمركز منية النصر، لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 11.00 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءً.

وقد أرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد عداية قطر 8 بوصة (حديد).

كما سوف يتم قطع المياه بقرى ميت عاصم، والنزل، والجمال، وبرمبال الجديدة، وبرمبال القديمة، والرياض بمركز منية النصر، والكردي، لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 10.00 مساءً، وحتى الساعة 3 صباحًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة لخط طرد طلمبات المرشحة بمنية النصر، وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع، كما طالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مجلس مدينة منية النصر لمتابعة الأعمال، لسرعة عودة المياه مرة أخرى.