"اليوم السابع" يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حصل اليوم السابع على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثانى، حيث تعاقد اليوم السابع - pod، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لنشر وإعلان النتيجة عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.

ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أغلب المواد، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح أغلب المواد التى أدى الطلاب الامتحان فيها.

ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس