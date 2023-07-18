المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الإتجار فى الهيروين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 6710 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 1312 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " عمرو . ح . س "، 46 عاما، سائق، ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.