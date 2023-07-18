المشدد 15 سنة لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار فى الشرقية

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " السيد . ر . ال "، 42 عاما، عامل، ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض مطواة،ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة،والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 247 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 1297 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح أبيض دون ترخيص.