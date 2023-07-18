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البابا تواضروس يلقى عظته غدا بكاتدرائية العذراء والأنبا كاراس بالإسكندرية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:37 م
البابا تواضروس يلقى عظته غدا بكاتدرائية العذراء والأنبا كاراس بالإسكندرية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيلقى عظته الأسبوعية غد الأربعاء في السادسة مساء.

وأوضحت الصفحة الرسمية أن العظة ستكون الساعة 6 مساء في كاتدرائية السيدة العذراء والأنبا كاراس بشاير الخير 3، كما سيتم إذاعتها عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الماضي عن توقف العظة طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.

كانت أول عظة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعد شفاؤه من التهاب العصب السابع مازح أقباط الكنيسة المرقسية الكبرى في الإسكندرية قائلا، خدوا بالكم مني شوية، وذلك بعد أن قاطعه أحد المتواجدين ليمدح قداسته، فكان منهم أن صفقوا لهذا الشخص، فرد قداسة البابا: "انتم بتصقفوا له ولا ليا" ، "خدوا بالكم مني شوية"، فكان من الحضور أن صفقوا بمنتهى القوة مع انطلاق زغاريد من جانب بعض السيدات المتواجدت في الكنيسة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

كاتدرائيه العذراء مريم



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