اليوم السابع
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البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير "الأنبا بيشوى" بوادى النطرون

الأحد، 16 يوليو 2023 01:06 م
البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير "الأنبا بيشوى" بوادى النطرون البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير "الأنبا بيشوى"
كتب ـ محمد الأحمدى

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دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، كنيسة الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس بمنطقة قلالي الرهبان بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
 
وتم تدشين المذبح الأوسط على اسم الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس، وحمل المذبح البحري اسمي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، بينما دُشِن المذبح القبلي على اسم الأمير تواضروس الشطبي.
 
وشارك في طقس التدشين والقداس الذي تلاه، إلى جانب نيافة الأنبا اغابيوس أسقف ورئيس الدير المدشنة كنيسته اليوم، أصحاب النيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.
 
وشارك في الصلوات أيضًا مجمع رهبان الدير وبعض الآباء الرهبان من بعض الأديرة المجاورة.
 
البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير الأنبا بيشوى (1)
البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير الأنبا بيشوى (1)

البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير الأنبا بيشوى (2)
البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير الأنبا بيشوى (2)

البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير الأنبا بيشوى (4)
البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير الأنبا بيشوى (4)

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تدشين كنيسه



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