البابا تواضروس ممازحًا الأقباط بالإسكندرية: "خدوا بالكم منى شوية"

كتب: محمد الأحمدى – جاكلين منير

مازح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأقباط فى الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية قائلا: "خدوا بالكم منى شوية"، وذلك بعد أن قاطعه أحد المتواجدين ليمدح قداسته، فكان منهم أن صفقوا لهذا الشخص، فرد قداسة البابا: "أنتم بتصقفوا له ولا ليا، خدوا بالكم منى شوية"، فما كان من الحضور إلا أن صفقوا بمنتهى القوة مع انطلاق زغاريد من جانب بعض السيدات المتواجدت فى الكنيسة.

وقال البابا تواضروس الثاني - خلال عظته الأسبوعية التى عقدها اليوم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية - إنه يجب على جميع المسيحيين خاصة الشباب أن يتعلموا ويقرأوا ويدرسوا بجدية ليكونوا لديهم الاستعداد على إجابة كافة الأسئلة التى توجه إليهم، وأنه لا يجب أن يكون الشخص بلا معرفة او معلومات فهو في هذه الحالة يشبه الورق الذي تحركه الرياح فى أى اتجاه.

وأشار البابا تواضروس إلى أنه قدم لقداسة بابا الفاتيكان جزء من ملابس شهداء الكنيسة في ليبيا افتخارا بما قدموه للكنيسة والوطن، وأن قداسة بابا الفاتيكان كان سعيدا للغاية بهذه الهدية الثمينة وقرر أن يقام لهم مذبح يحمل اسمهم داخل الفاتيكان.

وأكد قداسة البابا أنه لا يوجد سؤال في المسيحية ليس له إجابة، وأنه يوجد بعض الناس اعتادوا التشكيكك من خلال بعض الأسئلة، خاصة مع توافر أدوات السوشيال ميديا المختلفة.



الأقباط فى الإسكندرية



البابا تواضروس



عظة البابا