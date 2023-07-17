اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المهن الزراعية تشيد بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:52 م
نقابة المهن الزراعية تشيد بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت نقابة المهن الزراعية بجهود التحالف الوطنى منذ تدشينه وقام بدور كبير لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن التحالف عزز من مسيره التنمية المجتمعية جنباً إلى جنب مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.                                                         

وأشار الدكتور خليفة، إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى  اهتم بكل فئات المجتمع ولاسيما الفئات الأولى بالرعاية والحماية بمختلف القطاعات، ومن أهم تلك القطاعات قطاع الزراعة والأمن الغذائي وهو القطاع الذى يعمل به حوالى 25 % من القوى العاملة فى مصر.

وأطلق التحالف الوطنى مبادرة ازرع والتى استهدفت فى المرحلة الأولى حوالى 100 ألف مزارع من صغار المزارعين الأولى بالرعاية بهدف زيادة المساحات المنزوعة بالقمح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والتقاوى المحسنة وتقديم الخدمات الإرشادية واهتمت المبادره أيضا بالمحاصيل الاستراتيجه الأخرى وبالثروة الحيوانية

ومثلت هذه المبادرة ( أزرع ) خطوة مساندة للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجيه.

 

 


المهن الزراعيه

التحالف الوطنى

العمل الاهلى

نقيب الزراعيين



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة تثمن قرار الموافقة على قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:31 م

رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات: قانون التحالف الوطنى نقلة فارقة ومتفردة فى تاريخ العمل الأهلى

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:09 م

اليوم السابع: "التحالف الوطنى" كيان أهلى ينشر الخير فى كل مصر

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:00 م

التحالف الوطنى للعمل الأهلى: صرف تعويضات لأسر المنزل المنهار فى حدائق القبة

الإثنين، 17 يوليو 2023 06:47 م

"إكسترا نيوز" ترصد جهود التحالف الوطنى لإغاثة سكان عقار حدائق القبة المنهار

الإثنين، 17 يوليو 2023 06:03 م

عضو التحالفات الوطنى: إنشاء مشروعات تنموية مستدامة فى كل المجالات سواء زراعيه أو طبية

الإثنين، 17 يوليو 2023 06:02 م

"المصريين الأحرار": التحالف الوطنى وليد الجمهورية الجديدة لخدمة المواطنين

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:39 م

مجلس الشباب المصرى: التحالف الوطنى قدم فى عام ونصف خدمات لأكثر من 35 مليون مواطن

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:13 م

نهر الخير فى أرض مصر.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى (فيديو)

الإثنين، 17 يوليو 2023 04:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة