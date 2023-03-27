اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 08:14 م
أكرم القصاص
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فتح باب التقديم للحصول على أراض لمنتسبى نقابة المهن الزراعية بالوادى الجديد

الإثنين، 27 مارس 2023 08:00 م
فتح باب التقديم للحصول على أراض لمنتسبى نقابة المهن الزراعية بالوادى الجديد فتح باب التقديم للحصول على أراضى زراعية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت نقابة المهن الزراعية بالوادى الجديد، عن استطلاع الآراء، لفتح باب التقديم، للحصول على مساحات من 2 إلى 3 أفدنة من الأراضى الزراعية بنظام حق الانتفاع للمهندسين الزراعيين أعضاء النقابة الفرعية بالمحافظة، وذلك بمنطقة الشركة 8 بمركز الخارجة، حيث جرى مخاطبة كافة الجهات المختصة لأخطار الراغبين في إبداء الرغبة فى الحصول على أرض زراعية وذلك بالتوجه إلى مقر النقابة وفروعها لتسجيل اسمه فى كشوف الراغبين فى الحصول على قطعة أرض واستلام طلب إبداء الرغبة ومرفقاته من سكرتارية الفرع. 
 
وكانت نقابة المهن الزراعية بالمحافظة برئاسة المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين السابق نجحت في الحصول على مساحة من الأرضى الزراعية بإجمالى 400 فدان بالقرب من مطار مركز الداخلة، مقابل سداد مبلغ 200 جنيها نظير الحصول على كراسة الشروط، وجرى توزع الأراضى لأعضاء النقابة الزراعيين بالداخلة، ضمن أعمال النقابة والمساهمة المستمرة فى توفير مساحات من الأراضى الزراعية للأعضاء ، بجانب المساهمة فى اتساع الرقعة الزراعية بالمحافظة وذلك ضمن جهود النقابة الفرعية التى حققت طفرة فى إيرادات الأنشطة المختلفة التى تديرها لصالح أعضاء النقابة خلال السنوات الماضية.
 
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فتح باب التقديم للحصول على أراضى زراعية
 

 


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