فتح باب التقديم للحصول على أراض لمنتسبى نقابة المهن الزراعية بالوادى الجديد

وكانت نقابة المهن الزراعية بالمحافظة برئاسة المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين السابق نجحت في الحصول على مساحة من الأرضى الزراعية بإجمالى 400 فدان بالقرب من مطار مركز الداخلة، مقابل سداد مبلغ 200 جنيها نظير الحصول على كراسة الشروط، وجرى توزع الأراضى لأعضاء النقابة الزراعيين بالداخلة، ضمن أعمال النقابة والمساهمة المستمرة فى توفير مساحات من الأراضى الزراعية للأعضاء ، بجانب المساهمة فى اتساع الرقعة الزراعية بالمحافظة وذلك ضمن جهود النقابة الفرعية التى حققت طفرة فى إيرادات الأنشطة المختلفة التى تديرها لصالح أعضاء النقابة خلال السنوات الماضية.



فتح باب التقديم للحصول على أراضى زراعية