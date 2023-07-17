اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: استمرار تمهيد ورصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:16 م
محافظ كفر الشيخ: استمرار تمهيد ورصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية استمرار أعمال الرصف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بشارع الحكيم لقمان، بداية من شارع عبد الهادي راضي، وحتى تقاطع شارع النبوي المهندس بحي شرق كفر الشيخ، موجها باستكمال خطة الرصف لشوارع مدينة كفر الشيخ، وسرعة نهو الأعمال، واستلامها بأعلى معايير الجودة، طبقاً للخطة الاستثمارية.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال وضع طبقة المازوت في المرحلة الثانية بشارع الخليفة المأمون، قبل وضع الطبقة الأخيرة للرصف، بداية من ميدان النصر، وحتى تقاطع شارع النبوي المهندس بجانب مسجد الخياط بحي شرق كفر الشيخ، بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال، وبحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، والمهندس اسلام الشافعي، مهندس الطرق، بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

استمرار اعمال الرصسف
استمرار اعمال الرصسف

 

جانب من اعمال الرصف بكفر الشيخ
جانب من اعمال الرصف بكفر الشيخ

 

رصف الشوارع بكفر الشيخ
رصف الشوارع بكفر الشيخ

 

رصف شارع ابن لقمان
رصف شارع ابن لقمان

 

وضع طبقة المازوت بشارع الخليفة المأمون
وضع طبقة المازوت بشارع الخليفة المأمون

 

وضع طبقة المازوت قبل وضع الطبقة الاخيرة
وضع طبقة المازوت قبل وضع الطبقة الاخيرة

 

 


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