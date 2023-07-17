اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: استلام الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي لتوزيعها على 2000 أسرة

الإثنين، 17 يوليو 2023 06:21 م
محافظ كفر الشيخ: استلام الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي لتوزيعها على 2000 أسرة وصول الدفعة الثانية من لحوم الاضاحي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة،  وجرى توزيع 4  طن على 4 آلاف أسرة، مشيداً بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً  بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.
 
وشهد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف،  والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، وصول الدفعة الثانية للحوم الأضاحي البلدية، بحضور الشيخ رفعت مندوب وزارة الأوقاف.
 
 
وصول الدفعة الثانية من لحوم الاضاحي
وصول الدفعة الثانية من لحوم الاضاحي

وصول لحوم الاضاحي بلدي
وصول لحوم الاضاحي بلدي

توزيع لحوم الاضاحي
توزيع لحوم الاضاحي
 
 

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