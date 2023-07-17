محافظ كفر الشيخ: استلام الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي لتوزيعها على 2000 أسرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن وصول الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 4 طن على 4 آلاف أسرة، مشيداً بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.

وشهد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، وصول الدفعة الثانية للحوم الأضاحي البلدية، بحضور الشيخ رفعت مندوب وزارة الأوقاف.