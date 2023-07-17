لو بتحس بحرقان في المعدة بسبب الطعام الحار.. ما يجب القيام به لتخفيفه؟

كتبت إيناس البنا

تلعب التوابل دورًا مهمًا في الطعام لكثير من الناس، يضيف العمق والنكهة والرائحة للأطباق كما يعزز الشهية، تقليديا، تم استخدام العديد من التوابل الهندية لخصائصها الطبية، يحتوي الكركم ، على سبيل المثال، على الكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

في حين أن بعض التوابل يمكن أن تساعد أيضًا في صحة الجهاز الهضمي ، فقد يعاني بعض الأفراد من عدم الراحة في المعدة أو الشعور بالحرقان بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

وفقا لتقرير " OnlyMyHealth، تأثير التوابل على صحة الجهاز الهضمي وماذا عن مشاكل المعدة المرتبطة بها.

تأثير التوابل على صحة الأمعاء

كان يعتقد في البداية أن التوابل مسؤولة عن قرحة المعدة والحموضة، ومع ذلك ثبت أن التوابل في حد ذاتها لا تسبب القرحة، في الواقع، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، فإن تناول بعض التوابل الشائعة في الطعام وتناول المكملات العشبية قد يساعد في مكافحة مرض القرحة الهضمية لدى البشر.

لكن هذا لا يعني أن التوابل أو الأطعمة الغنية بالتوابل ليس لها تأثير سلبي على صحة الأمعاء، فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل التوابل تساهم أحيانًا في حرق المعدة:

تهيج بطانة المعدة

الكابسيسين مركب موجود في الفلفل الحار وهو مسؤول عن الحرارة الحارة، يمكن أن يسبب تهيج بطانة المعدة ، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقان أو الانزعاج، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو من قبل الأفراد الذين يعانون من معدة حساسة.

مرض الجزر المعدي المريئي

يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالتوابل إلى ظهور أعراض ارتجاع الحمض أو مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) أو تفاقمها لدى بعض الأفراد. يمكن للتوابل أن ترخي عضلة المريء العاصرة السفلية (LES) ، مما يسمح لحمض المعدة بالتدفق مرة أخرى إلى المريء ، مما يؤدي إلى حرقة في المعدة أو إحساس بالحرقان.

تهيج المعدة

يمكن للتوابل، وخاصة بكميات كبيرة، أن تهيج بطانة المعدة مباشرة ، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقان أو عدم الراحة.

من يجب أن يتجنب تناول التوابل

إذا كان شخص ما عرضة لعسر الهضم ، والقرحة ، وعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن ، وأعراض الارتجاع ، والتوابل بالتأكيد ستزيد الأمر سوءًا، فإن البهارات هي مصطلحات عامة ومعظم التأثير ناتج عن الفلفل الحار والكابسيسين، هناك توابل أخرى قد تكون محايدة لهذه التأثيرات.

ما يجب القيام به لتخفيف حرقة المعدة الناتجة عن تناول التوابل

إذا كان شخص ما يعاني من حرقة في المعدة أو انزعاج في الصدر، فإن هذا يسمى حرق خلف القص أو مرض الارتجاع، يمكن تحقيق الراحة الفورية عن طريق تناول بعض المواد المحايدة مثل الحليب البارد ومضادات الحموضة وأقراص مضادات الحموضة القابلة للمضغ أو شراب الديجين، مفيدة في منع الأعراض فورًا أو الاعتناء بها.

إذا كنت تعاني من حرقة في المعدة أو انزعاج بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ، فقد يكون من المفيد:

قلل كمية التوابل المستخدمة في وجباتك أو اختر أنواعًا أكثر اعتدالًا من التوابل

تناول كميات أصغر وتجنب تناول الأطعمة الحارة على معدة فارغة

حدد توابلًا أو مكونات معينة تثير أعراضك وتجنب استهلاكها أو قلل منه

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