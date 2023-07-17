اليوم السابع
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تحرير 107 محاضر إشغال فى مركزين بالمنيا وإزالة كل التعديات لتسيير المرور

الإثنين، 17 يوليو 2023 03:29 م
تحرير 107 محاضر إشغال فى مركزين بالمنيا وإزالة كل التعديات لتسيير المرور جانب من رفع الإشغالات
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال عماد حسن رئيس مركز بنى مزار بالمنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الإشغالات وأسفرت عن تحرير 103 محاضر إشغال، منها 9 محاضر إشغال وضبط 9 إشغال طريق و85 إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 4 محاضر إشغال طريق خلال حملة لإزالة الاشغالات فى شوارع المدينة لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

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