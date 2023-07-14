اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 02:01 م
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إزالة فورية لـ 60 حالة إشغالات وتحرير 15 محضر إشغال طريق فى المنوفية

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:47 م
إزالة فورية لـ 60 حالة إشغالات وتحرير 15 محضر إشغال طريق فى المنوفية إزالة تعديات - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة.
 
وأشار المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، و30 حالة ضبط، وتنفيذ إزالة فورية لـ 60 حالة إشغال، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.
 
وأكد رئيس المدينة على استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع  كافة الإشغالات بالمدينة و بنطاق الوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تعديات

حملات إزالة



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