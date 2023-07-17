بدء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بتربية رياضية جامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

بدأت كلية التربية الرياضية ب جامعة الفيوم بإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالكلية، وذلك اليوم الإثنين 2023/7/17

حضر الاختبارات الدكتور حمدي نور الدين، عميد الكلية، ورئيس لجنة الاختبارات العامة للقدرات، والدكتور محمود البشيهي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على الاختبارات، والدكتور أشرف العباسي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز علي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

صرح الدكتور حمدي نور الدين، أن الاختبارات أجريت فى يومها الأول على 500 طالب وطالبة وتضمنت الكشف الطبي الأولي ثم اختبارات الطول والوزن والقوام، تليها الاختبارات البدنية والمهارية، ثم الاختبار المعرفي، والمقابلة الشخصية، ثم الكشف الطبي العام.

وأوضح الدكتور محمود البشيهي، أن اختبارات القوام والبدنية والمهارة تتضمن التأكد من خلو الطالب من أي تشوهات بالقوام، والتعرف على الألعاب التى يمارسها الطالب، ومهاراته في الجري 100 متر و800 متر للذكور، 50 و600 متر للإناث، والرشاقة والمرونة الجسدية، وبعد الانتهاء من الاختبارات العامة يتم إجراء الكشف الطبي العام، والذي يراعى خلاله خلو الطالب من أي أمراض مزمنة.

وأشار الدكتور أشرف العباسي، أنه يشترط ألا يقل طول الطلاب الذكور فى اختبارات الطول عن 165 سم، والإناث عن 155 سم، ويستثنى من هذا الشرط الطلاب الحاصلين على شهادات التفوق الرياضي الموثقة من اتحاد اللعبة واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.