تعرف على قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب " اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم 201 " بحضور أعضاء المجلس، وذلك اليوم الإثنين الموافق 17/7/2023 بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش قواعد قبول التحويلات ونقل القيد للطلاب المستجدين وطلاب الفرق الأعلي لكليات جامعة الفيوم ومعاهدها للعام الجامعي 2023/2024.

كما ناقش قواعد قبول التحويلات للفرق الأعلي أو نقل القيد للطلاب الجدد والقدامي بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2023-2024.

واطلع المجلس علي تقرير إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، وتقرير الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بخصوص مساهمة طلاب الجامعة في محو أمية 5486 مواطنا خلال دورة إبريل 2023.