اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 01:49 م
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تعرف على قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:48 م
تعرف على قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب " اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم 201 " بحضور أعضاء المجلس، وذلك اليوم الإثنين الموافق 17/7/2023 بالمكتبة المركزية.
 
صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش قواعد قبول التحويلات ونقل القيد للطلاب المستجدين وطلاب الفرق الأعلي لكليات جامعة الفيوم ومعاهدها للعام الجامعي 2023/2024.
 
كما ناقش قواعد قبول التحويلات للفرق الأعلي أو نقل القيد للطلاب الجدد والقدامي بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2023-2024.
 
واطلع المجلس علي تقرير إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، وتقرير الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بخصوص مساهمة طلاب الجامعة في محو أمية 5486 مواطنا خلال دورة إبريل 2023.

جامعة الفيوم

مجلس جامعة الفيوم

الفيوم



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