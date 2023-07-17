أخبار البورصة اليوم الاثنين 17-7- 2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 17-7-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، واودن للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 462.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.46%، والعرب على 9.1%، واستحوذت المؤسسات على 30.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 137.5 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 219 جنيه، 142.1 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 21289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 7331 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5173 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1335 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 500 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 225 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 2492 سهم.

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 2.6 مليون سهم بسعر 0.54 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 14.987% إلى 15.717%.

مصرف أبو ظبي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، عن توقيع أول اتفاقية تمويل مساند متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار، ومدة التمويل 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للمصرف، وقيمة التمويل لن تؤثر على حقوق المساهمين.

كما أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على إبرام عقد تمويل مع بنك الكويت الوطني بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه.

مدينة نصر للإسكان

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتنمية الهندسية (ميدكوم)، لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعي تاج فيل والطريق الشمالي لمنطقة بارك ريزيدنس ومشروع شاليا وليك بارك وتاج جاردنز في تاج سيتي بإجمالي استثمارات مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروعات خلال 15 شهرًا.