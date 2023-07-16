محافظ كفر الشيخ يؤجل بدء امتحانات الإعدادية لـ 24 يوليو ويرحل امتحانات النقل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تأجيل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية من السبت الموافق 22 يوليو، لتبدأ الامتحانات يوم الاثنين، الموافق 24 يوليو، نظرا لأن اليوم الأحد إجازة رسمية بناء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023، بأن يكون الأحد الموافق 23 يوليو، إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وحيث أن جداول الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، توافقت مع هذه الإجازة، وحرصا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على قضاء الطلاب وأولياء والمعلمين الإجازات الرسمية، فوجه محمد عبدالله، وكيل الوزارة، بتعديل امتحانات الدور الثاني على أن تبدأ جميعها الإثنين 24 يوليو.

كما قررمحافظ كفر الشيخ تعديل جدول النقل بدء أيام الخميس 19 يونيو، والسبت 21 يوليو والأحد 22 يوليو، ليوم الاثنين 24 يونيو، حسب الجداول المرفقة.



الدور الثاني الاول الثانوي



الدور الثاني للصف الثاني الثانوي



الدور الثاني للمكفوفين



الدور الثلاني الأول الثانوي



الصف الثالث الاعدادي مهني



امتحان الصف الثالث المهني للدور الثاني



جدول الشهادة الاعدادية الدور الثاني