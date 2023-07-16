اليوم السابع
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قطع المياه عن مدينة قويسنا وضواحيها لمدة 6 ساعات غدا

الأحد، 16 يوليو 2023 09:08 م
قطع المياه عن مدينة قويسنا وضواحيها لمدة 6 ساعات غدا قطع المياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غداً الاثنين عن مدينة قويسنا، وضواحيها من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 3 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
 
وكان أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر يوليو 2023 م .
 
وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.
 
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

قطع المياه

اخبار مصر



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