رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية صفط جدام

المنوفية - محمد فتحى

تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات، ورئيس وحده مشروع الصرف الصحى بقرية صفط جدام ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

وكلف، بدراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر علىها.

وشدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الاهالى بقرى المشروع باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة إحتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.