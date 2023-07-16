اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 06:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية صفط جدام

الأحد، 16 يوليو 2023 05:16 م
رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية صفط جدام جانب من جولة التفقد
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات، ورئيس وحده مشروع الصرف الصحى بقرية صفط جدام ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.
 
وكلف، بدراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر علىها.
 
وشدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.
 
وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الاهالى بقرى المشروع باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة إحتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.
 
يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

صفط جدام

مركز تلا

شركة مياه المنوفية



الموضوعات المتعلقة

الجمهورية الجديدة.. تعرف على مشروعات الصرف الصحى المنتهية فى المنوفية

الأحد، 16 يوليو 2023 05:00 ص

إسكان مجلس النواب تناقش 301 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث.. اللجنة حرصت على إلقاء الضوء على ملف مياه الشرب والصرف الصحى ومنظومة البناء.. و"تعويضات عقود المقاولات" أبرز التشريعات

السبت، 15 يوليو 2023 02:00 ص

الانتهاء من تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحى لأكثر من 500 أسرة فى سوهاج

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:00 م

مياه القناة: تركيب أغطية بالوعات مطابقة للصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الأحد، 16 يوليو 2023 01:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة