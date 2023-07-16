علامات أقل شهرة للسكتة الدماغية.. منها تغير طريقة المشى والدوخة

كتبت فاطمة خليل

علامات أقل شهرة للسكتة الدماغية السكتة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والوفاة في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لدراسة العبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر (GBD)، كانت هناك زيادة كبيرة في حالات السكتة الدماغية الجديدة، وإجمالي حالات السكتة الدماغية، والوفيات المرتبطة بالسكتة الدماغية، في هذا التقرير نتعرف على لماذا لا يستطيع الناس التعرف على أعراض السكتة الدماغية، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

من الصعب على الشخص إدراك خطر السكتة الدماغية وتشمل:

تغيرات الرؤية ، المشية المتغيرة ، الحالة العقلية المتغيرة ، النوبات ، الإغماء ، الدوخة هي بعض الأعراض غير التقليدية للسكتة الدماغية التي قد يتم تجاهله. يجب أن يكون الشخص على دراية بعلامات السكتة الدماغية غير الشائعة مثل صعوبة الرؤية ، وصعوبة المشي ، والصداع الشديد ، والارتباك المفاجئ مع الكلام غير المتماسك ".

يمكن إنقاذ مريض السكتة الدماغية إذا كان من حولهم على دراية بالأعراض ويتصرفون بسرعة. "يجب أن يكون الجميع على دراية بعلامات السكتة الدماغية الحمراء التي تتمثل في تدلي الوجه وضعف وخدر الذراع ، وصعوبة الكلام ، والارتباك ، وصعوبة التحدث أو فهم الكلام ، وصعوبة الرؤية من إحدى العينين أو كلتيه يجب أن يتذكر الناس هذه الذاكرة: BE-FAST (تعني فقدان التوازن ، تغيرات البصر ، تدلى الوجه ، ضعف الذراع ، صعوبات في الكلام ، ووقت الاتصال اسعاف)"

هل يمكن أن تسبب إصابة الرأس سكتة دماغية؟

تشارك العديد من الدراسات أن إصابة واحدة في الرأس يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية.