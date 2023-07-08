الألبان كاملة الدسم تحمى من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

كتبت أمل علام

حذرت دراسة علمية من أن عدم تناول ما يكفي من هذه الأطعمة الستة قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والتعرض لمخاطر مبكرة، حيث دعا علماء أمريكيون إلى إعادة تقييم الإرشادات الخاصة بمنتجات الألبان كاملة الدسم.

وأكد الخبراء حاليًا، أن الجبن والأسماك ضروريان لنظام غذائي صحي، أطلق الباحثون على منتجات الألبان كاملة الدسم واحدة من 6 أطعمة "أساسية" لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، تم أيضًا إدراج الأسماك والمكسرات والبقوليات والخضراوات بعد تحليل كبير شمل ما يقرب من 250 ألف شخص.

اعتبر باحثون منتجات الألبان كاملة الدسم واحدة من 6 أطعمة "أساسية" لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة للأسماك والمكسرات والبقوليات والخضروات، وذلك بعد تحليل كبير شمل ما يقرب من 250 ألف شخص.

وكشفت دراسة أعدها معهد أبحاث صحة السكان في جامعة ماكماستر في هاميلتون، بكندا، أن تناول 6 أطعمة تشمل الألبان والمكسرات قد تقي من الإصابة بأمراض القلب، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقال الباحثون في مقال نشر بدورية القلب الأوروبية إن اتباع نظام غذائي صحي مثالي، يُطلق عليه اسم PURE، يتكون من 3 إلى 4 حصص أسبوعية من البقوليات، وسبع حصص من المكسرات، و2 إلى 3 حصص من الأسماك و14 حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم بما في ذلك الحليب واللبن أو الجبن.

كذلك أوضح الباحثون إنه يمكن أيضًا استهلاك "كميات معتدلة" أو حصة واحدة يوميًا من الحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة، ويمكن أن يشمل ذلك شريحة واحدة من الخبز ونصف كوب من الأرز المطبوخ أو الشعير أو الكينوا وحوالي " 85 جم" من اللحوم الحمراء أو الدواجن المطبوخة.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور أندرو مينتي: "احتلت الأطعمة قليلة الدسم مركز الصدارة من الناس، وصناعة الأغذية وصناع السياسات، مع تركيز ملصقات التغذية على تقليل الدهون والدهون المشبعة".

وأضاف: تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأولوية يجب أن تكون زيادة الأطعمة الوقائية مثل المكسرات، والتي غالباً ما يتم تجنبها باعتبارها عالية السعرات الحرارية، والأسماك ومنتجات الألبان، بدلاً من تقييد منتجات الألبان، وخاصة الدهون الكاملة، بكميات منخفضة جداً.

كما أشار إلى أن النتائج تظهر أنه يمكن تضمين ما يصل إلى حصتين يومياً من منتجات الألبان كاملة الدسم، في نظام غذائي صحي.

وأضاف: "هذا يتماشى مع علم التغذية الحديث الذي يوضح أن منتجات الألبان، وخاصة كاملة الدسم، قد تحمي من ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي.

وأضافت الصحيفة، تتسبب الأمراض القلبية الوعائية، التي تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، في وفاة المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم أكثر من أي مرض آخر.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن 18 مليون شخص يموتون بسبب هذه الحالة كل عام، وهو ما يمثل أكثر من 30 % من جميع الوفيات العالمية، في الولايات المتحدة، تساهم الأمراض القلبية الوعائية في كل حالة وفاة من كل 5 - أو حوالي 697000 كل عام.

بين عامي 2017 و2018، قدّر أيضًا أنه كلف البلاد حوالي 229 مليار دولار، في المملكة المتحدة، تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في ربع الوفيات، أو حوالي 160 ألف حالة وفاة كل عام.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، يبلغ إجمالي تكلفة الرعاية الصحية السنوية لأمراض القلب والأوعية الدموية في إنجلترا 7.4 مليار جنيه إسترليني.

قال الدكتور داريوش مظفريان، اختصاصي التغذية بجامعة تافتس في بوسطن، والذي لم يشارك في الدراسة، إن النتائج الجديدة في الدراسة، بالاقتران مع التقارير السابقة، تدعو إلى إعادة تقييم الإرشادات الصارمة لتجنب منتجات الألبان كاملة الدسم.