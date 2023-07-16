اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المطران جورج شيحان يشارك باحتفالية في حب مصر لفريق "الخبر السار"

الأحد، 16 يوليو 2023 11:53 ص
المطران جورج شيحان يشارك باحتفالية في حب مصر لفريق "الخبر السار" احتفالية في حب مصر لفريق "الخبر السار"
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك مساء أمس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، فى احتفالية "في حب مصر" والتي نظمها فريق ترانيم "الخبر السار".
 
واقميت الاحتفالية في كلية رمسيس للبنات (رمسيس كوليدج)، حيث افتتح الاحتفالية بالصلاة للمسيح والصلاة من أجل مصر والسلام في العالم.
 
وتخللت الاحتفالية عروض ترانيم روحية متنوعة قدمها الفريق الكاثوليكي.
 
احتفالية في حب مصر لفريق الخبر السار (1)
احتفالية في حب مصر لفريق الخبر السار 

احتفالية في حب مصر لفريق الخبر السار (2)
احتفالية في حب مصر لفريق الخبر السار 

احتفالية في حب مصر لفريق الخبر السار (3)
احتفالية في حب مصر لفريق الخبر السار 

الكنيسه المارونيه

جورج شيحان

احتفاليه فى حب مصر

رمسيس كولدج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة