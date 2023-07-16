المطران جورج شيحان يشارك باحتفالية في حب مصر لفريق "الخبر السار"

كتب: محمد الأحمدى

شارك مساء أمس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، فى احتفالية "في حب مصر" والتي نظمها فريق ترانيم "الخبر السار".

واقميت الاحتفالية في كلية رمسيس للبنات (رمسيس كوليدج)، حيث افتتح الاحتفالية بالصلاة للمسيح والصلاة من أجل مصر والسلام في العالم.

وتخللت الاحتفالية عروض ترانيم روحية متنوعة قدمها الفريق الكاثوليكي.