السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الفيوم ــ رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل بقرية سيلا بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل في منزل مكون من طابق واحد بقرية قصر شاله بدائرة الوحدة المحلية بسيلا، بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتمت السيطرة علي النيران وإخماد الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين وتبينّ من المعاينة الأولية، وأقوال أصحاب المنزل، أنّ ماسا كهربائيا بالدائرة الكهربية بالمنزل، وراء اشتعال النيران في المنزل، وأنّ الحريق قضاء وقدر ولم يتهموا أحدا بالتسبب فيه.