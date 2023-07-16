السيطرة على حريق شقة سكنية فى الطالبية

كتب عبد الرحمن سيد-أسماء شلبى

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وشددت إدارة الحماية المدنية، علي خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن زيادة الأحمال بسبب ارتفاع دراجات الحرارة وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها: