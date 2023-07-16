اتحاد العمال: طرح الجامعة العمالية لحق الانتفاع يهدف لتطويرها وتحسين الموارد

كتبت آية دعبس

قال محمد جبران، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن طرح مزايدة علنية عامة، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المباني والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة في هذا المجال، يهدف لتحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة وللنهوض بها، مشدداً على أن مجلس الإدارة ماض بكل قوة للعمل على حسن استغلال جميع الأصول التابعة للاتحاد لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات.

وأكد جبران، أن حق الانتفاع سيكون لفترة محددة بشرط أن تتم أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحديث مبان وكيان وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة العمالية، ثم نقل وإعادة التسليم لجميع المقومات المادية والمعنوية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجهة المالكة، وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك.

وأشار جبران، إلى أن تطوير الجامعة العمالية يأتي تماشيا مع مساعي الدولة بتخريج عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على استيعاب التطور التكنولوجي الهائل وغزو جميع أسواق العمل في الداخل أو الخارج.