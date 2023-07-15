نقابة الأطباء تناشد أعضاءها بوضع اللوجو بالروشتات والتقارير الطبية الخاصة بهم

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة لأطباء مصر، إنها تلقت خطابا من مستشفيات جامعة عين شمس، وذلك بعد وصول لجامعة عين شمس خطابات استدعاءات قضائية لبعض الأطباء، وذلك لقيامهم بوضع لوجو بادج على روشتات العلاج الخاص بهم ينطوى على أنهم أخصائيون أو استشاريون بالجامعة، وهم ليس من ضمن الأطباء العاملين أو أعضاء هيئه التدريس العاملين بجامعة عين شمس.

لذلك ناشدت النقابة العامة للأطباء، كافة الأطباء بوضع اللوجو بالروشتات والتقارير الطبية الخاصة بهم وفقا لمكان العمل، وليس لحصولهم علي المؤهل بجامعة عين شمس أو غيرها من الجامعات، وذلك حتي لا يتم الزج باسم هذه الجامعات في استدعاءات قضائیة لیست حقیقیة.

من ناحية أخرى، تعلن اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة للأطباء، قوائم المرشحين بالانتخابات على كافة المقاعد يوم الثلاثاء المقبل 18 يوليو 2023، وذلك عقب فحص كافة الطعون التى تلقتها اللجنة، وحددت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، السبت 22 يوليو موعدا لفتح باب التنازلات بين المرشحين، وحتي الخميس 27 يوليو ، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالانتخابات يوم الخميس 10 أغسطس 2023.