الثلاثاء.. إعلان قوائم المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء بعد فحص الطعون

كتبت آية دعبس

تعلن اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة للأطباء، قوائم المرشحين بالانتخابات على كافة المقاعد يوم الثلاثاء المقبل 18 يوليو 2023، وذلك عقب فحص كافة الطعون التى تلقتها اللجنة.

وحددت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، السبت 22 يوليو موعدا لفتح باب التنازلات بين المرشحين، وحتي الخميس 27 يوليو ، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالانتخابات يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

الجدير بالذكر أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

وكان قد تم فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الأُثنين 10 يوليو 2023.