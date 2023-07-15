مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

وبالفحص تبين مصرع "م.ح " 35 مقيم المنوفية، إثر وقوع اشتعال النيران داخل سيارة ملاكى على طريق الضبعة وادى النطرون، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .