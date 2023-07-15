"كنت عارف إن معاها مجوهرات وقاعدة لوحدها".. اعترفات مُثيرة لقاتل سيدة لسرقتها بالبحيرة

كتب أحمد حسنى

اعترفات مُثيرة أدلى بها المتهم بقتل سيدة لسرقتها أمام جهات الأمن في محافظة البحيرة، حيث اعترف المتهم أنه خطط لسرقة السيدة لعلمه أنها تقيم بمفردها في مسكنها، فقام باقتحام المنزل وعندما شعرت به المجني عليها، قام بقتلها بعد التعدي عليها بالضرب، واستولى على خاتمين وهاتف محمول وفر هاربا، إلا أن قوات الأمن قامت بضبطه بعد ساعات قليلة من الحادث.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز داخل مسكنها.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.