اليوم السابع
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مصرع أم وطفلتها صعقا بالكهرباء فى المحلة

السبت، 15 يوليو 2023 04:50 م
مصرع أم وطفلتها صعقا بالكهرباء فى المحلة جثة- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقيت سيدة وطفلتها حتفهن صعقا بالكهرباء، بعد أن حدث ماس كهربائي من الغسالة بمنطقة العلو ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا بورود بلاغا لشرطة النجدة بوفاة سيدة وطفلتها داخل شقة بالمحلة.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين وفاة سيدة وطفلتها البالغة من العمر عام ونصف صعقا بالكهرباء أثناء قيام الأم بغسل الملابس وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

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المحلة

جثة

صعق كهربائي

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