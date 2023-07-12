مصرع طبيب صعقا بالكهرباء بمزرعة دواجن فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقى طبيب مصرعه صعقًا بالتيار الكهربي، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال جراء قيامه بتوصيل سلك داخل مزرعة دواجن يمتلكها بقرية كوم الديربي التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، وجرى إيداع جثمانة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى التأمين الصحى بسندوب بوصول "عبد الله المليجي رزق السعيد أحمد" 26 عامًا، طبيب بشري، ومقيم بقرية كوم الدربي - دائرة المركز جثة هامدة "إدعاء صعق كهربائي".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى المستشفى وبسؤال " المليجي رزق السعيد أحمد"، 60 عامًا، محامي حر، ومقيم بذات القرية قرر حال قيام نجله بتوصيل سلك كهربائى داخل مزرعة الدواجن خاصته الكائنة بذات القرية صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صعق كهربائى تسبب في هبوطة حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢٣/٦000 إدارى مركز المنصورة.